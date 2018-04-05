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OnePlus 6’nın teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi katili OnePlus 6 modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Görünüşe göre cihaz 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile “amiral gemisi” sıfatını gerçekten de hak eden bir yapıya sahip olacak

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Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtım videosunu da meraklılarıyla buluşturan OnePlus, bu yıl işi gerçekten de sıkı tutuyor denebilir. Zira cihaz Qualcomm‘un en üst seviye mobil işlemcisi Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile gücüne güç katacak. Hatırlarsanız bundan önceki iki modelinde de 8 GB RAM kullanılmıştı. Yani bu RAM miktarı artık firma için standart hale geldi denebilir.
 
Bunun dışında da az önce de belirttiğimiz gibi 256 GB‘lık dahili hafıza kapasitesi de kullanıcılara oldukça geniş bir alan sunacak. Bu sayede artık yüksek disk alanı isteyen birçok oyun ve uygulamayı aynı anda cihazda tutmak mümkün olacak.
 
Şimdilik cihaz hakkında ortaya çıkan tüm detaylar bunlar. Fakat OnePlus‘ın forumlarda paylaştığı bir görsel de cihazın nasıl bir performans sunacağına bir gönderme olarak görülebilir. Yukarıda yer alan görsel cihazın gerçekten de çok iyi bir performansa sahip olacağını iddia ediyor.
 
 
Zaten OnePlus 5T modelini hatırlayanlar için bu durum pek de şaşırtıcı sayılmaz. Zira OnePlus 5T bile hala birçok rakibine göre çok daha yüksek bir performans sunuyor. Hal böyle olunca da OnePlus 6’dan beklentilerimiz de bir hayli yükseliyor.
 
(ShiftdeIete)

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