OnePlus 6’nın tüm özellikleri sızdırıldı

Sızdırılan donanım özelliklerine göre cihazda 18:9 en-boy oranına sahip 2280×1080 çözünürlüklü 6,28 inç AMOLED ekran bulunuyor. Çipset olarak tabi ki 2,7 GHz hızında çalışacak Qualcomm Snapdragon 845 tercih edilmiş.

Telefonun çift arka kamera kurulumu 16 ve 20 MP’lik iki lensten oluşuyor. Bu lenslerin ikisi de parlak sayılabilecek f/1,7 diyafram açıklığına sahip, tıpkı OnePlus 5T gibi. Arka kameranın aksine ön kamerayı güncelleyen OP, biraz işi abartıp 20 MP’lik f/2.0’lık bir sensöre yer vermiş.

Depolama alanında her zaman olduğu gibi ekstremleri hedefleyen OnePlus bu sefer de taban modeli için bile 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunacak gibi görünüyor. İşletim sistemi sürümü Android 8.1 olarak listelenmiş ve çok büyük bir ihtimalle firmanın özel arayüzü Oxygen OS giydirilmiş şekilde karşımıza çıkacak.

Cihazın ışıklarını açık tutacak güç kaynağı 3450 mAh’lik bir pil olacak ve rakip amiral gemileriyle yakın bir performans gösterecek. OnePlus’ın beklenen amiral gemisiyle ilgili olarak şuan için çok korktuğumuz iki durum var. Bunlardan ilki ekranında bir çentik olması, ikincisi fiyatının 750 dolar olacağına dair söylentilerin gerçek olması.

(Technotoday)