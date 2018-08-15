Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü tutuklandı
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- AA
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bandırma ilçesinde biri aktif olarak çalışan 14'ü görevinden ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubu ve Balıkesir'de ByLock kullandığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine Bandırma Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gözaltında bulunan 15 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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