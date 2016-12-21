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Operasyona katılan polisler: Canlı bomba olabileceği şüphesiyle Altıntaş'ı vurduk

Terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ı vuran polisler o anları anlattı. Operasyona katılan polislerin Savcılığa verdiği ifadede canlı bomba olabileceği şüphesiyle terörist Altıntaş'ı vurmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

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Terörist Altıntaş'ı vuran polisler o anları anlattı. Bugün yapılan incelemeler sonucunda suikastçı Altıntaş'ın üzerinde 60 merminin taşıdığı savcılığa iletildi. Operasyona katılın polis memurların ifadesi savcılı tarafından alındı. Bu ifadelerde önemli ayrıntılar yer aldı. Operasyona katılan polis memurları suikastçıya çok fazla zaman tanıdıkları ve defalarca teslim ol çağrısı Altıntaş'a yaptıkları ancak bu çağrılara yanıt vermediğini belirtiler . Operasyon başladıktan bir kaç dakika sonra teröristin hem omuzundan hem de bileğinden vurulduğu ama buna rağmen yere yattığı ve yere yattığında da elini cebine sokmak için atak yaptığı ve üzerinde canlı bomba olabileceği şüphesiyle terörist Altıntaş'ı vurmak zorunda kaldıklarını savcılığa ifade ettiler.

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