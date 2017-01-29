Telafer operasyonuna Türkmenlerin katılması hayati önem taşıyor

IKBY Meclisi'ndeki Irak Türkmen Cephesi milletvekili Aydın Maruf: Irak Türkmen Cephesi olarak bölgede silahlı bir gücümüzün olması, siyasi olarak da Türkmenlerin hem Telafer'de hem de diğer bölgelerde güçlenmesine vesile olacaktır, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de endişelerimizin yerinde olduğunu, Türkmenlerin de operasyona katılması konusunda bizimle mutabık kaldığını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'ndeki Irak Türkmen Cephesi (ITC) milletvekili Aydın Maruf, Musul'un Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik muhtemel bir operasyona Türkmenlerin de katılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Maruf, AA muhabirine, "Musul'un olduğu gibi Telafer'in de en kısa zamanda kurtarılmasını istiyoruz. Telafer'e yapılacak olası bir operasyona Türkmenlerin katılması hayati önem taşımaktadır." dedi.Irak'taki son 13 yıllık çatışmalı sürece bakıldığında silahlı grupların kontrol ettikleri bölgelerden kolayca çıkmadıklarını hatırlatan Maruf, "Bu yüzden Türkmenlerin çoğunlukta olduğu bölgelerin, yine Türkmenler tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.

ITC olarak bölgede silahlı bir gücümüzün olması, siyasi olarak da Türkmenlerin hem Telafer'de hem de diğer bölgelerde güçlenmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı. Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde tuttuğu, ülkenin en büyük ilçesi Telafer'in kurtarılması meselesinin Irak merkezi hükümetiye detaylı bir şekilde konuşulduğunu kaydeden Maruf, "Başbakan Haydar el-İbadi de endişelerimizin yerinde olduğunu, Türkmenlerin de operasyona katılması konusunda bizimle mutabık kaldığını söyledi." diye konuştu.

Maruf, Türkmen heyetinin başkent Bağdat'ta Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede de Telafer konusuna ve Türkmenlerin operasyona katılmasına vurgu yaptığını aktardı."ITC olarak Musul vilayetinin etnik ve mezhepsel olarak parçalanmasına karşıyız." diyen Maruf, "Ancak tüm etnik ve dini unsurların haklarının garanti alınması şartıyla, Musul vilayetinin bağımsız bir bölge olmasını da destekleyebiliriz." görüşünü savundu. Musul'un batısında Irak-Suriye sınırına yakın bir bölgede yer alan ve DEAŞ öncesinde nüfusunun yaklaşık 350 bin olduğu tahmin edilen Telafer ilçesinin, şu anda Şii milis gücü Haşdi Şabi tarafından güney ve batı bölgelerinden tamamen kuşatılmış olduğu belirtiliyor.