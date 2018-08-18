Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi gözaltına alındı.