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Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla aranan Z.A'nın yakalanması için operasyon düzenledi.

Şüpheli Z.A, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'nde yakalandı.

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