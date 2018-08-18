Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı

<p> Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla aranan Z.A'nın yakalanması için operasyon düzenledi.</p> <p> Şüpheli Z.A, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'nde yakalandı.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.