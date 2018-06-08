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Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında akademisyen, astsubay, zabıta memuru ve doktorların da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 19 zanlıdan 10'u savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 3'ünün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, 4'ünün ise haklarındaki soruşturmalar kapsamında Şırnak, İstanbul, Kahramanmaraş ve Düzce Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

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