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Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi

Karabük'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, serbest bırakıldı.

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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticareti yapan "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlatmış, dün kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 otomobili kent girişinde durdurarak arama yapmıştı.

Operasyonda, otomobillerde bulunan C.K, İ.D, N.İ, E.T, R.Ü, B.Ü, T.G, K.S, A.G, G.G, M.S ve B.Ü gözaltına alınmış, şüphelilerin üzerilerinde ve otomobillerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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