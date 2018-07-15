Operasyonda, meslekten ihraç edilen teğmen gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen teğmen, gözaltına alındı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen teğmen B.A.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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