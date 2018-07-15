Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Operasyonda, meslekten ihraç edilen teğmen gözaltına alındı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen teğmen, gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen teğmen B.A.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
EGM’den 15 Temmuz kahramanlarına özel klip

EGM’den 15 Temmuz kahramanlarına özel klip

15 Temmuz Şehitlerimiz

15 Temmuz Şehitlerimiz

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA