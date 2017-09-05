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Operasyonda ölü ele geçirilen terörist Hüseyin Akçiçek YPG saflarından Tunceli’ye gönderilmiş

Tunceli’den Kahramanmaraş’a kadar 414 kilometre takip edildikten sonra ölü ele geçirilen terörist YPG saflarından Türkiye’ye giriş yaptı.

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Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar 414 kilometre takip edildikten sonra düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 3 teröristten, MLKP'nin Türkiye kırsal alan sorumlusu "Hüseyin Akçiçek'in 2 yıl önce gittiği Suriye'nin Serekaniye şehrinde YPG'ye destek için MLKP'nin kurduğu taburun sorumluluğunu yaptığı belirlendi.

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, 2014'te Kuzey Irak'a giden Akçiçek, Suriye sınırındaki Şengal Dağı'nda YPG saflarına katıldı.

Geçen yıl ise Ceylanpınar'ın karşısındaki Serekaniye'de MLKP tarafından kurulan ve sözde S. Serkan adı verilen taburun sorumluluğunu yürüttü. Bu dönemde ayrıca, hem YPG'lilere hem de özellikle AK Parti'yi hedef alan bir bildiriyle Türkiye'de 'ortak eylem' yapacaklarını açıklayarak, Birleşik Devrim Hareketi adı altında birleşen, MLKP, PKK, TKP/ML, DKP, MKP, TKEP/L, TİKB, THKP-C/MLSPB ve Devrimci Karargah gibi 10 sol örgütün, Türkiye'den giden üyelerine silah ve bomba eğitimi verdi.

Ardından da, PKK'nın Kandil'deki elabaşılarından Duran Kalkan'ın emriyle Tunceli'ye gönderildi. PKK ile birlikte Tunceli'de silahlı faaliyet gösteren bu örgütlerle hareket eden Akçiçek, 8 Eylül 2016'da ölü olarak ele geçirilen örgütün Ovacık sorumlusu Arjin Selçuk kod adlı Berfu Dilan Canbay ile Tunceli kırsalında aynı sığınakta kaldı.
Terörist, beraberindeki hainlerle geçen ay Kahramanmaraş'taki operasyonda öldürüldü.

Aynı operasyonda yaralı olarak yakalanan Gürbüz Topçu adlı teröristin de 2012'de Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edildiği hain saldırıyı düzenlediği belirlenmişti. (Sabah)

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