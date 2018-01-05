Operasyonda silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda kazara silahının ateş almasıyla yaralandığı belirtilen sözleşmeli er Adem Akpınar'ın şehit olduğu bildirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen "Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak" operasyonu kapsamında, yaya intikali sırasında ayağının kayması sonucu silahı ateş alan piyade sözleşmeli er Adem Akpınar (28) şehit düştü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken bir süre önce Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gönderilen Akpınar'ın şehadet haberi, Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar ve askeri yetkililerce Akşemsettin Mahallesi'nde oturan anne Kezban ve baba Kenan Akpınar'a verildi.

Geçit beldesindeki TOKİ konutlarında oturan şehidin eşi Begüm Ceren Akpınar'a ise acı haber Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy tarafından ulaştırıldı. Şehidin 6 aylık Balım Nar adında bir kızı olduğu ve 2015'te göreve başladığı öğrenildi.

İbrahim, Selahattin ile Muhammet Akpınar isimli 3 kardeşi bulunan şehidin evine büyük bir Türk bayrağı asıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savas, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da şehidin baba ocağı ile eşinin evine giderek aile bireylerine taziyelerini iletti.

Şehidin annesi Kezban ve babası Kenan Akpınar'ın, bu sabah saatlerinde de Diyarbakır'da vatani görevini yaparken izne gelen diğer oğlu Muhammet Akpınar'ı birliğine uğurladığı öğrenildi. İznini tamamlayan Muhammet Akpınar'ın Erzincan'dan sabah saatlerinde uçakla Ankara aktarmalı olarak Diyarbakır'a gittiği belirtildi.

Şehit Akpınar'ın naaşı, Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.