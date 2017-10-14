Ophelia Kasırgası güçlü geliyor! İngiltere büyük felaketle karşı karşıya

30 yıl önceki Büyük Fırtına, Britanya’nın 300 yıldır gördüğü en büyük fırtınaydı. 15 Ekim gecesi İngiltere’yi vurdu. 18 kişi hayatını kaybetti ve ülke 18 milyar sterlin zarara uğradı. 15 milyon ağaç, saatte 160 kilometre hızla esen rüzgara yenik düştü. Devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Bazı ağaçlar da elektrik ve telefon kablolarının üstüne düşerek 24 saatten fazla elektrik kesintilerine yol açtı.

BBC hava durumu eski sunucusu Michael Fish, “Bugün bir kadın BBC’yi arayıp bir fırtına beklendiğini söyledi. Şu an bizi izliyorsanız, merak etmeyin, öyle bir şey yok” demesiyle biliniyor.

YAĞMUR VE SICAK GETİRİYOR

Cumartesi gecesi Britanya kıyılarına ulaşması beklenen Ophelia kasırgası, nemli ve tropik bölgelerden geldiği için peşinden yağmur ve sıcak da getirecek. Pazar günü sıcaklığın 23 dereceye çıkması, pazartesi ise 24-25 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Yine aynı gün İrlanda kıyılarında güçlü fırtınalar ve dev dalgalar olacak.

Ophelia kasırgası ve Büyük Fırtına oldukça farklı şekillerde oluşmuş birbirinden çok farklı iki doğa olayı. İlerleyen zamanlarda İngiltere’deki Ulusal Kasırga Merkezi’nden daha fazla bilgi geleceği belirtiliyor.