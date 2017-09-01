Oramar dağında görev yapan kahraman Mehmetçiklerden vatandaşlara bayram mesajı

Türkiye'nin en çok şehit veren askeri birliği olan Dağlıca Hudut Taburu'nda görev yapan Mehmetçikler, sınırda adeta kuş uçurtmuyor. Dağlıca Hudut Taburu'na ait üs bölgelerinden biri olan Oramar Dağı'nda görev yapan Mehmetçikler, vatandaşların huzurlu bayram geçirmesi için 7/24 nöbet tutuyor. 2 bin 522 rakımlı Oramar Dağı'ndan tüm Türkiye'ye bayram mesajı gönderen kahramanlar, sınırın emin ellerde olduğunu söylediler.