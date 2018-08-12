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Ordu için sağanak uyarısı

Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

  • AA
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Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
 
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.
 
İkizce ve Çaybaşı ilçeleri çevresinde metrekareye saatte 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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