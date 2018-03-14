Ordu merkezli 7 ilde, ihraç edilen polislere FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
Ordu merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda polislik mesleğinden ihraç edilmiş 34 zanlı gözaltına alındı.
- İHA
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün ‘emniyet mahrem yapılanmasına’ yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu, Erzurum, Bursa, Van, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda polislik mesleğinden daha önce ihraç edilmiş 34 zanlı gözaltına alındı.
Diğer zanlının aranmasına ise devam ediliyor. Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.