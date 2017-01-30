Ordu´da 313 mahalle yolu kardan ulaşıma kapandı

Ordu'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 313 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 70 santimi geçtiği, karla mücadele çalışmalarının da karayolları ve belediye ekipleri tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Karla mücadele sırasında ekipler, 23 hasta ve 13 cenazeye müdahale etti. Kapanan yolların açılması için önceliğin cenaze ve hastalara verildiği de belirtildi.

Kar nedeniyle oluşan arızalardan dolayı bir çok mahalleye elektrik, telefon ve su verilemediği de belirtildi.