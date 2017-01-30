Ordu´da 313 mahalle yolu kardan ulaşıma kapandı
ORDU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 313 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının da 70 santimi geçtiği belirtildi.
- DHA
Ordu'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 313 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 70 santimi geçtiği, karla mücadele çalışmalarının da karayolları ve belediye ekipleri tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Karla mücadele sırasında ekipler, 23 hasta ve 13 cenazeye müdahale etti. Kapanan yolların açılması için önceliğin cenaze ve hastalara verildiği de belirtildi.
Kar nedeniyle oluşan arızalardan dolayı bir çok mahalleye elektrik, telefon ve su verilemediği de belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.