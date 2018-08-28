Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Her geçen gün artarak ilgi gören paraşüt uçuşlarının da büyük dikkatle takip edildiği Boztepe'ye ulaşımda vatandaşlar yine teleferiği tercih etti" dedi.

Yılmaz, "Binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği 530 rakımlı Boztepe, bu bayram tatilinde görülmemiş bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Her geçen gün artarak ilgi gören paraşüt uçuşlarının da büyük dikkatle takip edildiği Boztepe'ye ulaşımda vatandaşlar yine teleferiği tercih etti." ifadesini kullandı.

Tatilin ilk gününden itibaren şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşların alt ve üst teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, 0-6 yaş gurubunun ücretsiz kullandığı teleferiğin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 100 bin kişiyi taşıdığını kaydetti.

Türkiye'nin turizm ve cazibe merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Boztepe'ye ilginin artarak devam etmesini beklediklerini belirten Yılmaz, Boztepe'deki cazibe alanlarının artırılması için çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Yılmaz, Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için Macera Parkı Projesi'ni hayata geçireceklerine işaret ederek, park dışında yaklaşık 30 bungalov ev, seyir terası ve dünyanın en uzun merdiveni olma özelliği taşıyan merdiven projesi gibi birçok yatırımları olacağını bildirdi.