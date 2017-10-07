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Ordu'da bir kişi, kardeşi ve yengesini öldürdü

Ordu'da bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesine bağlı Ağıdere Mahallesinin Bulatlı mevkisinde Osman B. ve kardeşi Cafer B. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman B, tüfekle kardeşi Cafer B. ve yengesi Lamia B'ye ateş etti.

Cafer B. olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan eşi ise ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada öldü.

Olayın ardından kaçan Osman B'nin yakalanması için jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, kavganın, mahalledeki yol yapımı sırasında Cafer B'nin arazisinin zarar görmesi konusunda ağabeyi ile tartışması üzerine yaşandığı iddia edildi.

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