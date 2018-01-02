Ordu'da büyük ikramiyenin bayisi belli, talihli sır

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market tarafından satıldığı belirlendi. Büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmazken, Ordu'da da büyük heyecan yarattı.

Ankara Şans Market işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü'nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti.