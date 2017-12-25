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Ordu'da cinayet: 1 ölü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, A.S.P (16) ve C.B.Ö. (17) Şarkiye Mahallesi'nde ikamet eden Oktay Fil'in (67) evine gitti.

Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada, Oktay Fil silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından A.S.P. ile C.B.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

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