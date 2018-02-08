Ordu'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesini birbirine bağlayan yolda yer yer 5 metre yüksekliğe ulaşan kar, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor. 5 metre yüksekliğe ulaşan karı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirerek anı yakalıyor. Belediye çalışmalarına ve doğaya hayran kaldığını belirten Hüsamettin Türkmen, “İnsan burada yürütülen çalışmayı ve doğanın güzelliğini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.Emek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

KAR AÇMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda sürdürülen kar açma çalışmaları havadan görüntülendi. 5 metreyi bulan karda ekipler, tabiatın bütün zorluğuna karşın karla kapalı yolları açıyor.