Ordu'da küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk, tüfekle kazara ablasını vurarak ölümüne neden oldu
- İHA
İnkur Mahallesi Fezviçakmak mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, 11 yaşındaki S.K. evlerinde babasının tüfeğinin yerini değiştirmeye çalıştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki ablası E.K.'yi başından vurdu.
İHA'nın haberine göre, silah sesinin duyulması üzerine annesi kızını yerde kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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