Ordu'da Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık hançer bulundu

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 100 yıllık demir hançer bulundu.

Kurul Kalesi'nde kazı çalışmaları, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog 25 kişi tarafından yürütülüyor.

Kazılarda, Roma ordusu silah tipi olduğu değerlendirilen 2 bin 100 yıllık demir hançere rastlandı.

Prof. Dr. Şenyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurul Kalesi'nde tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Hançeri bulduklarında ekip olarak büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren Şenyurt, tahtında oturan ana tanrıça Kibele heykelinin ardından çok önemli bir eseri daha gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kurul Kalesi'nde ilk kez böyle bir esere rastlandığını belirten Şenyurt, "Hançerin Roma ordusu tarafından savaş sırasında kullanıldığı öngörülüyor. Savaş sırasında da demir hançerin kale kapısına yakın yerde düşürüldüğünü tahmin ediyoruz. Bu hançer bize Kurul Kalesi'nde benzer eserlerin de olabileceğini gösteriyor. İnşallah ekibimizin yürüteceği kazıyla benzer eserlere rastlayacağız." dedi.

Kazı çalışmalarının 18 Eylül'e kadar süreceğini bildiren Şenyurt, gelecek yıl çalışmalara kaldıkları yerden titiz şekilde devam edeceklerini kaydetti.

- Kurul Kalesi

Sivri bir kaya üzerine kurulu Kurul Kalesi'nde, Ordu Müzesi Müdürlüğünce 2010'da Prof. Dr. Şenyurt'un katılımıyla kurtarma kazısı başlatıldı.

Çalışmalarla 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan kalede, kazı sırasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucunda, milattan önce 2. ve 1. yüzyılda yerleşim olduğu belirlendi.

Kalede geçen yıl yürütülen kazıda ise "ana tanrıça Kibele" heykeli bulundu.

Ordu'nun önemli turizm yerlerinden olan, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılan kalenin bulunduğu alanda, tarihi dehliz ve su sarnıcı da yer alıyor.