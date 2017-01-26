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Ordu'da öðretmenleri taþýyan minibüs þarampole devrildi: 11 yaralý

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde görevli öðretmenleri taþýyan minibüsün þarampole devrilmesi sonucu 11 kiþi yaralandý.

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Yaþar Cesur'un kullandýðý plakasý henüz belirlenemeyen minibüs, Fatsa-Korgan yolunun 4. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi.

Kazada sürücü Cesur ile araçtaki öðretmenlerden Özge Ýþleyen, Nihal ve Duygu Çakýr, Ömür Ocaktan, Elif Gedek, Muhammet Donbaloðlu, Hilal Köroðlu, Dilek Ýhsanoðlu ve Nurgül Agay ile Agay'ýn 5 yaþýndaki kýzý Nehir yaralandý.

Yaralýlar, 112 Acil Servis ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldýrýldý.

Korgan Milli Eðitim Müdürü Murtaza Alan, yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðunu belirtti.

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