Ordu'da organ bekleyen diyaliz hastası, başkalarına umut oldu

Ordu Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki 4 çocuk babası Gürkan'ın doktorlarının görüştüğü ailesinin onay vermesi üzerine organ nakli işlemlerine başlandı.

Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'dan gelen ekiplerin, 5 saatlik operasyonla Gürkan'ın karaciğerini, akciğerini ve kornealarını aldı. Karaciğer Antalya'daki bir kişiye, kornealar Samsun'a, akciğer de İstanbul'a gönderildi.

- Bir süredir organ bekliyordu

Hastanenin Organ Doku Nakli Koordinatörü Dr. Samet Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini ve kendisinin de organ beklediğini belirtti.

Ersoy, iki gün önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye getirilen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gürkan'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti.

Hastanın daha önce kendi isteğiyle organ bağışında bulunduğunu, ailenin de onayıyla bazı organlarının alındığını dile getiren Ersoy, "Organ bağışı konusunda duyarlılık gösteren Gürkan ailesine teşekkür ediyoruz." dedi.

Sinan Gürkan'ın ağabeyi Murat Gürkan da kardeşinin bir süredir organ beklediğini söyledi.

Kardeşinin böbrek nakli için birçok ile müracaat ettiğini aktaran Murat Gürkan, "Acımız büyük. Ama kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken başka hastaların şifa bulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Organ gidecek ailelere Allah sağlık sıhhat versin." diye konuştu.

Sinan Gürkan'ın kızı Musali Gürkan da babasının 3 yıldır böbrek beklediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Ancak herhangi bir sonuca ulaşamadık. Kendisi böbrek aramadan önce organ bağışına çok tepkiliydi, gerçekten hiç istemiyordu. Biz sürekli kendisiyle bu konuyla alakalı tartışıyorduk. Ama böbrek aramaya başladıktan sonra, bu durumun nasıl bir şey olduğunu anladı. O yüzden artık bizim de yapmamızı istiyordu."

Babasının bir hafta önce önce diyalizden çıktıktan sonra kendi rızasıyla organlarını bağışladığını anlatan Musali Gürkan, "Bizim de bağış yaptığından bugün haberimiz oldu. Bize çok güzel bir örnek oldu kendisi. Bizim umudumuz babam için tükendi. Son ana kadar bir umudumuz vardı hep içimizde. Artık onlar organ gidecek hastalar için bir umut var. Onlar için bir hayat var. Umarım sağlıklarına kavuşurlar." sözlerine yer verdi.