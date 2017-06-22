Ordu'da otomobil su kanalına devrildi: 6 yaralı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
- AA
Samsun'dan Giresun istikametine giden Osman Kınacı idaresindeki 55 BL 161 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolunun Efirli Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.
Kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsünün yanı sıra aynı aileden Zeliha, Yeliz, Harun, Melek ve Dilek Kınacı yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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