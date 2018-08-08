Ordu'da sel bölgesinde 30 uzmandan oluşan 4 AFAD ekibi görev yapıyor.

Alınan bilgiye göre, AFAD Ordu Müdürlüğünün yanı sıra Samsun, Sivas ve Ankara müdürlüklerinde görevli toplam 30 uzmandan oluşan 4 kurtarma ekibi sel bölgesinde bulunuyor.

Ekipler, araçların yanı sıra bot, motopomp ve dalgıç pompa gibi müdahale ekipmanları ile çalışmalara katılıyor.

Öte yandan, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar dikkate alınarak 7 AFAD müdürlüğünde ekiplerin müdahale için hazır beklediği öğrenildi. AFAD Giresun, Trabzon, Sinop, Rize ve Artvin müdürlüklerinin de tedbir amacıyla teyakkuza geçirildiği aktarıldı.

AFAD Samsun Lojistik Merkezinden bölgeye 150 çadır ve 500 battaniye sevk edildi.