Ordu'da selin yıktığı köprüde fore kazık çalışmaları başladı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinden selin yıktığı köprüde fore kazık çalışmalarına başladı.
- İHA
8 Ağustos’ta Ordu’yu vuran sel felaketinde Cevizdere Köprüsü ile birlikte 8 köprü yıkılmıştı. Yıkılan köprülerden en önemlisi olan ve 1960 yılında yapılan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Cevizdere Köprüsü’nün enkazı kaldırıldı. Bölgede yeni köprü yapımı için fore kazık çalışmaları başladı.
Yüklenici firmanın getirdiği fore kazık makineleri ile çalışma yapacağı alanda köprü temel dökme işlemleri başlayacak. Araç trafiğine uygun bir şekilde yapılacak olan köprünün 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Karadeniz Sahil Yolunda araç trafiği diğer köprüden çift yönlü veriliyor.
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