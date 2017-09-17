Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alankent Mahallesi'nde evlerinin önünde bulunan Alahattin (55) ile ağabeyi Temel (63) ve Fatma Yılmaz'a kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Temel ve Fatma Yılmaz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alahattin Yılmaz'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tuğrul Selmanoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi için: Maket bile Kılıçdaroğlu'na fark atar

Tuğrul Selmanoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi için: Maket bile Kılıçdaroğlu'na fark atar

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA