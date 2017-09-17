Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Alankent Mahallesi'nde evlerinin önünde bulunan Alahattin (55) ile ağabeyi Temel (63) ve Fatma Yılmaz'a kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Temel ve Fatma Yılmaz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alahattin Yılmaz'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.