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Ordu'da Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı  kapatıldı

Ordu'nun  Ünye ilçesi'ndeki  Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı  kapatıldı. Karadeniz Sahil  yolunda  yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu

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Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yaklaşık bir saat önce yükselmeye başladı.

Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı.

Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.

Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor.

Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.

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