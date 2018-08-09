Ordu'da Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı
Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu
- AA
Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yaklaşık bir saat önce yükselmeye başladı.
Ekipler, derenin üzerinde bulunan köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı.
Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor.
Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor.
Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.
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