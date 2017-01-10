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Ordu'da tarihi top mermisi bulundu

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde, bir inşaatın temel kazısında iş makinesi tarafından toprak altından 1890-1900 yıllarına ait olduğu değerlendirilen top mermisi çıkarıldı. Mermi, emniyet ekipleri tarafından imha edildi.

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Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Altınordu İlçesi'ne bağlı Bucak Mahallesi 372 sokak üzerinde bulunan inşaat temeli kazısı sırasında, iş makinesi tarafından toprak altından top mermisi çıktığı belirtildi. Bunun üzerine emniyet ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonrası, top mermisi güvenli bir şekilde alınarak imha edildi. 
 
Açıklamada, "1890-1900 yıllarına ait olduğu değerlendirilen üzerinde herhangi bir harf ve rakam gurubu bulunmayan ve menşei belli olmayan top mermisinin 60 cm uzunluğunda 13 cm ebatlarında olduğu anlaşılmıştır. Mühimmatın bulundurulması ve muhafazası can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden dolayı, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gerekli emniyet tedbirleri alınarak top mermisi imha edilmiş, mühimmatın emsalleri ile eş değerde patladığı görülmüş, imha neticesinde çevrede herhangi bir can ve mal kaybı oluşmamıştır" ifadelerine yer verildi.
 

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