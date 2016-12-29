Ordu’da TEDES kaldırıldıktan sonra kazalar arttı

Ordu’da pilot bölge olarak 18 Kasım 2015’te hizmete giren ancak İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren kaldırılan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) uygulamasının ardından meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, uygulamaya geçtikten sonraki 9 aylık sürede hiç ölümlü kazanın yaşanmadığı Ordu’da TEDES uygulamasının kaldırıldığı 15 Eylül- 29 Aralık tarihleri arasındaki 3.5 aylık süre içerisinde çevre yolunun olmadığı Fatsa ve Altınordu sahil yolunda 28 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 15’i maddi hasarla sonuçlanırken, diğer 13 kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Kazaların hepsinin aşırı hız sebebiyle meydana geldiği belirtildi.

Ordu’da TEDES uygulamasında sahil yolu üzerinde 19 kule radar cihazı ile 11 araç plaka sistemi bulunuyordu. Günde yaklaşık 110 bin aracın geçiş yaptığı Karadeniz Sahil Yolu'nda hız limitleri ise şehir içi 77, tünellerde 80, transit geçişlerde de 110 kilometre belirlenmişti.

Bu arada Ordu'da Kasım ayı içerisinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün sorumlu olduğu alanlarda yapılan denetimlerde 4 bin araca ceza kesildi. Kesilen cezaların yüzde 60'ını hız ihlali oluşturdu. Bu denetimlerde ceza kesilen 4 bin 56 aracın 2 bin 323'üne hız ihlalinden dolayı ceza uygulandı. Bunu kırmızı ışık ihlali ve trafik sigortası ve araç muayenesinden dolayı kesilen cezalar izledi.