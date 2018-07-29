Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bekir Çırak (62) idaresindeki 52 AR 870 plakalı kamyonet, Çitlice Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan Feride Çandır (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Çırak ile araçta bulunan biri bebek 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Korgan Devlet Hastanesinden yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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