Ordu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 37 sanık, 2 ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında iş adamı, esnaf, öğretmen ile sağlık görevlilerinin de bulunduğu sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Savcı mütalaasının ardından son olarak söz alan sanıklar, "Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlyas Yıldırım ve Akif Aydın'ı 8'er yıl 9 ay, Şahin Haspolat, Yusuf Amil, Ahmet Kaya, Bilal Yıldırım ve Ramazan Maskar'ı 8'er yıl 1 ay 15 gün, Fatih İz, Mehmet Vahapoğlu, Osman Şimşek, Adem Korkmaz ve Abdulkadir Günay'ı 7'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz yargılanan 22 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen ceza verilmesi, bir sanığın ise beraatini kararlaştırdı.

Firari 2 sanığın yakalanmasına karar veren heyet, tutuklu yargılanan İz, Vahapoğlu, Şimşek, Korkmaz ve Günay'ın tahliyesi, diğer tüm sanıkların ise mevcut durumunun devamına hükmetti.

Ordu'da, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 72 kişinin yargılanmasına 10 Ocak 2017'de başlanmış, duruşmalarda bazı sanıkların farklı dosyalara kaydedilmesi kararlaştırılmıştı.