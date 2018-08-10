Ordu'daki selden dolayı fındık için bin 226 ihbar alındı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetimi, 8 Ağustos itibarıyla fındık ürünü için Ordu ilinden sel-su baskını, heyelan ve fırtına gibi sebeplerden dolayı alınan ihbar adedinin bin 226 olduğunu duyurdu.

TARSİM yönetimi, sigortalılardan gelen ihbarları takiben eksper yönlendirmelerinin başladığını, hasar tespit işlemlerinin en hızlı şekilde tamamlanması için organize olunduğunu belirterek, "Hasar tespit işlemlerinin ardından dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda ödemeleri yapılacaktır." ifadesini kullandı.

TARSİM yönetiminden AA'ya yapılan açıklamada, bu yıl yurt genelinde 38 binin üzerinde üreticinin fındığını sigortalattığı, aynı dönemde düzenlenen fındık poliçesi adedinin ise 88 binin üzerinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yıl yurt genelinde sigortalanan fındık alanının 468 bin 816 dekar olduğu belirtilerek, "Doğu Karadeniz’de bu yıl en çok fındık poliçesi düzenlenen ilk 3 il Giresun’da 33 bin adedin, Ordu’da 22 bin adedin üzerinde olup Trabzon’da 4 bin adede yakındır." denildi.

Sel felaketi nedeniyle tonlarca fındığın denize sürüklendiği söylentilerine ilişkin, konunun kamuoyu ile çok yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu durum, küresel ısınma ve iklimsel değişimlerin her geçen yıl biraz daha yıkıcı ve yoğun etkilerinin birer sonucu. Yapılan araştırmalar, maalesef önümüzdeki yıllarda sıklıkla bu gibi durumlarla karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. Başta Ordu’nun Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçeleri olmak üzere sel felaketine maruz kalan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Devletimiz yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapıyor. Biz de TARSİM olarak, üzerimize düşen görevleri her zaman olduğu gibi en hızlı ve seri bir şekilde yerine getireceğiz."

"Eksper yönlendirmeleri başladı"

Açıklamada, 8 Ağustos tarihi itibarıyla fındık ürünü için Ordu ilinden sel-su baskını, heyelan ve fırtına gibi sebeplerden dolayı alınan ihbar adedinin bin 226 olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Sigortalılardan gelen ihbarları takiben eksper yönlendirmeleri başlamış olup, hasar tespit işlemlerinin en hızlı şekilde tamamlanması için organize olunmuştur. Hasar tespit işlemlerinin ardından dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda ödemeleri yapılacaktır. Üreticimiz bu anlamda müsterih olsun. TARSİM, her zaman üreticisinin yanında…" ifadeleri kullanıldı.