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Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü

Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde İbrahim V., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 55 yaşındaki Üzeyir Şahin ile 22 yaşındaki oğlu Mustafa Şahin'i tabancayla vurarak öldürdü.

  • DHA
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Olay, bugün Akkuş İlçesi Salman Mahallesi Dağyolu'nda meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İbrahim V. ile aynı zamanda akraba olan komşusu Üzeyir ve oğlu Mustafa Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sınasında İbrahim V., yanındaki tabancayı çekip, baba oğula kurşun yağdırdı. Üzeyir Şahin ve Mustafa Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan İbrahim V. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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