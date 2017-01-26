Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
- DHA
Ordu Ünye Çevre Yolu’nda Samsun istikametinden Ordu istikametine giden ve Giresun’un Görele ilçesi Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kefal iradesindeki 28 T 6067 plakalı ticari taksi, İkizce Kavşağı mevkiinde direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu refüje bindirdi. Kazada Muzaffer Kefal’in eşi Elif Kefal (39) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı kazada Muzaffer Kefal, Feyyaz Kefal ve Ali Kefal yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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