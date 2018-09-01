Ordu’ya ilk kez kadın kaymakam atandı İçişleri Bakanlığı, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Ordu'ya 3 yeni kaymakam ve bir hukuk müşaviri atanırken 8 ilçenin kaymakamı başka bölgelere tayin edildi.