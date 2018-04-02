Ordu'ya kar yağdı
Nisan ayına girilmesiyle birlikte herkesin bahar gelmesini beklediği bir zamanda Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağışı yaşandı.
- İHA
Ordu’da yüksek kesimlerine öğleden sonra kar yağışı yaşandı. Kar yağışıyla birlikte Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya, cep telefonuyla canlı yayın yaptı.
NİSANDA KAR
İlçenin sosyal tesislerinin inşaatının sürdüğü Çamlıca Tepesi’nden canlı yayın yapan Başkan Yalçınkaya, “Evet, 2 Nisan saat 17.20'deyiz. Şubat ve Mart ayında göremediğimiz kar yağışını Nisan ayında yaşıyoruz. Manzara harika. Gurbetteki vatandaşlarımız belki bizim yerimizde olmak ister şimdi ama kahrını biz çektik sefasını da biz sürelim istedik” dedi.
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