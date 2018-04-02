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Ordu'ya kar yağdı

Nisan ayına girilmesiyle birlikte herkesin bahar gelmesini beklediği bir zamanda Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağışı yaşandı.

  • İHA
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Ordu’da yüksek kesimlerine öğleden sonra kar yağışı yaşandı. Kar yağışıyla birlikte Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya, cep telefonuyla canlı yayın yaptı.

NİSANDA KAR

İlçenin sosyal tesislerinin inşaatının sürdüğü Çamlıca Tepesi’nden canlı yayın yapan Başkan Yalçınkaya, “Evet, 2 Nisan saat 17.20'deyiz. Şubat ve Mart ayında göremediğimiz kar yağışını Nisan ayında yaşıyoruz. Manzara harika. Gurbetteki vatandaşlarımız belki bizim yerimizde olmak ister şimdi ama kahrını biz çektik sefasını da biz sürelim istedik” dedi.

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