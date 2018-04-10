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Org. Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Gölcük'teki askeri birliklerde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

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