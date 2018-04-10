Org. Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Gölcük'teki askeri birliklerde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.