Org. Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, 17-18 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.
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