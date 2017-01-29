Org. Akar ve Hakan Fidan, yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti
MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Türk edebiyatının usta ismi yazar Nuri Pakdil'i evinde ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti. Akar ve Fidan'ın sürpriz ziyareti Cuma günü gerçekleşti. Yazar Pakdil'in Ankara'daki evine düzenlenen ziyarette gündeme ilişkin sohbet edildi.
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