Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı 15 Temmuz hain darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Org. Hulusi Akar ve komutanlar Akıncı Üssün'e böyle getirildi.