Org. Akar'dan Afrin mesajı: Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak.(Zeytin Dalı Harekatı) Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek.