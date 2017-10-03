Org. Akar'ın İran ziyareti İran İslam Devrimi'nden sonra bir ilk niteliğinde

Bu hamlelerin askeri boyutunda ise üç ülke genelkurmay başkanlarının son dönemde temasta bulunmaları dikkat çekiyor. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi’nin 10 gün önce Ankara’ya gelmesinin ardından önceki akşam Tahran’a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi İran temaslarına dün başladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin resmi törenle karşıladığı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarınki Tahran ziyaretine de eşlik edecek.

1979’DAN BERİ İLK KEZ

1979 devriminden bu yana İran’a giden ilk Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Akar’ın kritik ziyaretinde ana gündemin IKBY’nin referandum yapmasına karşı alınacak önlemler ile iki ülkenin terör örgütü PKK ve İran uzantısı PJAK’a karşı mücadele olduğu bildirildi. Bakıri’nin 15 Ağustos’taki Ankara ziyaretinde, iki ülkenin PKK’ya karşı sınır hattında ortak operasyonlar düzenlemede mutabık kaldıkları ileri sürülmüştü. Ancak İran Devrim Muhafızları bu iddia üzerine ‘böyle bir operasyon planının doğru olmadığını’ açıklamıştı.

SINIR KAPILARI İÇİN SENARYO

Ankara kulislerinde, Irak’ın önce Türkiye sınırında başlayan daha sonra İran sınırında da yapılması kararlaştırılan ortak tatbikatın ‘üç ülkenin katılımıyla’ farklı bir boyuta taşınmasının da konuşulabileceği öne sürülüyor. Bu kapsamda Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi’nin de İran’ı ziyaret etme ihtimali bulunduğu iddia ediliyor. Akar’ın dün Bakıri ile görüşmesinde, IKBY’nin elinde bulunan sınır kapılarının Bağdat yönetimine ne şekilde geçebileceğine dair senaryoların da konuşulduğu öne sürüldü.