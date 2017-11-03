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Orgeneral Akar, Elazığ, Tunceli ve Erzincan'da birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Elazığ, Tunceli ve Erzincan'da birlikleri denetledi.

  • DHA
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Elazığ, Tunceli ve Erzincan'da askeri birlikleri denetledi.

Denetlemeler sırasında askerlere hitap eden Orgeneral Akar, terörle mücadelede kararlık mesajı vererek, başta PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileceğini vurguladı.

Ayrıca Orgeneral Akar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i de ziyaret etti.

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