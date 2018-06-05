Orgeneral Akar, erbaş ve erlerle iftar yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akar, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve karargahta görevli daire başkanlarının katılımıyla Genelkurmay Başkanlığında vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlerle dün oruç açtı.
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