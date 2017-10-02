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Orgeneral Akar, İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kabul edildi

İranlı mevkidaşı Bakıri ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ile görüşen Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kabul edildi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran temasları kapsamındaki görüşmelerde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, resmi temaslar kapsamında İran'da bulunan Orgeneral Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Akar daha sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

Görüşmelerde, IKBY'deki gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmeler, hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin devam ettirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

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