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Orgeneral Akar, İzmir'de inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarıyla İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın İzmir'de olduğu bildirildi.
 
Açıklamada, Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
 

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