Orgeneral Akar, İzmir'de inceleme ve denetlemelerde bulundu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarıyla İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.