Genelkurmay Başkanı Akar Derecik, Şemdinli ve Yüksekova’da incelemede bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve 2’nci Ordu Komutanı ile birlikte, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova’da birlik, karakol ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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